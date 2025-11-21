„Hejt – a Ty? Po której stronie jesteś?” – spot profilaktyczny. Data publikacji 21.11.2025 Powrót Drukuj W październiku ubiegłego roku Komenda Powiatowa Policji w Żywcu rozpoczęła profilaktyczną kampanię własną pod nazwą „ Hejt - a Ty? Po której stronie jesteś?”. W ramach inicjatywy policjanci wspólnie z dyrekcją Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu, w którym od wielu już lat funkcjonują klasy o profilu policyjnym, zainicjowali konkurs na zrealizowanie spotu profilaktycznego dotyczącego właśnie tej tematyki.

Ideą konkursu było uświadomienie młodzieży, jak poważnym problemem jest hejt, jakie skutki niesie zarówno dla ofiary, jak i sprawcy, a także jak sobie z nim radzić. Ważnym elementem kampanii było również zwrócenie uwagi młodzieży na rolę szacunku i empatii w codziennym życiu, dzięki którym możliwe jest budowanie dobrych relacji z innymi, a także podkreślenie roli wsparcia ze strony rodziców, nauczycieli i rówieśników.

I miejsce w konkursie, do którego przystapiło kilkudziesięciu uczniów zajęły uczennice 2 klasy sportowej: Maria Biernat, Zuzanna Cengiel, Klaudia Ciurla oraz Oliwia Harat. Wyróżnienie otrzymali uczniowie klas 1cT i 1aT za spot o tytule: „(Nie)widoczny”, a za udział nagrodzone zostały: „Echo Nienawiści” uczniów z klasy 2eT, „Nastoletni Hejt” uczniów z klasy 2aLO oraz „Hejt – nawet jeśli wirtualny, ma realne konsekwencje. Po której stronie stoisz?” uczniów z klasy 4cT.

Pozostałym uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i wykonane filmiki profilaktyczne. Wasze podejście i zrozumienie poruszanej problematyki pokazuje, że nie jesteście obojętni na krzywdę innych, a tym samym już jesteście zwycięzcami, ponieważ poprzez swoją aktywność stajecie po właściwej stronie – po stronie wsparcia, szacunku i zrozumienia. Zachęcamy do obejrzenia zwycięskiego spotu pod tytułem "Nie bądź obojętny":

Zachęcamy do obejrzenia zwycięskiego spotu pod tytułem "Nie bądź obojętny":




