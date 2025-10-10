Policjanci ze Śląska doskonalili procedury identyfikacji ofiar katastrof Data publikacji 10.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komórki Regionalnej I Zespołu ds. Identyfikacji Ciał Ofiar Katastrof (DVI) KWP w Katowicach, wspólnie z mundurowymi z zespołów techniki kryminalistycznej garnizonu śląskiego, uczestniczyli w kompleksowym szkoleniu z zakresu procedur DVI. Ćwiczenia obejmowały zarówno część teoretyczną, jak i praktyczne działania na symulowanych miejscach katastrof. Wszystko po to, aby mogli skutecznie działać w przypadkach, gdy realnie wystąpi taka konieczność.

Policjanci Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach zajmujący się identyfikacją ofiar katastrof, w ubiegłym tygodniu zorganizowali szkolenie, mające na celu podniesienie kwalifikacji mundurowych w zakresie procedur DVI ( Disaster Victim Identification, czyli Identyfikacja Ofiar Katastrof). Są one stosowane podczas katastrof lotniczych, kolejowych czy innych zdarzeń masowych.



Pierwszy dzień ćwiczeń odbył się w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach i obejmował część teoretyczną. Uczestnicy poznali zasady dokumentowania miejsca zdarzenia zgodnie z procedurami DVI opracowanymi przez Interpol, metodologię oględzin miejsc katastrof, a także zasady prowadzenia dokumentacji fotograficznej i wykorzystania nowoczesnych technologii, takich jak skanery 3D i fotogrametria. Omówiono także rolę polskich zespołów DVI z perspektywy prokuratora oraz metody identyfikacji ofiar katastrof.



Część praktyczna miała miejsce w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, gdzie policjanci ćwiczyli działania w symulowanym miejscu katastrofy kolejowej. W ramach ćwiczeń wykorzystywano m.in. rozpoznanie minersko-pirotechniczne, wizualizację z drona oraz skanowanie 3D, a wszystkie czynności prowadzono zgodnie z procedurami DVI .



Ostatni dzień szkolenia odbył się na Cmentarzu Komunalnym w Katowicach i obejmował symulowaną sekcję zwłok, gromadzenie danych ante mortem oraz kontakt z rodzinami osób zaginionych. Mundurowi doskonalili się również w sporządzaniu dokumentacji, w tym fotograficznej, zgodnie z wytycznymi Interpolu.



W szkoleniu prowadzonym przez koordynatorów Komórki Regionalnej I Zespołu DVI , specjalistów Zespołu Katastrof Wydziału Kryminalnego, zastępcę kierownika Zespołu DVI komisarz Joanna Długajczyk oraz pracowników Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Katowicach uczestniczyli także przedstawiciele Prokuratury Okręgowej w Katowicach, Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy na co dzień biorą udział w działaniach przy najpoważniejszych katastrofach.

Ćwiczenia odbywały się pod bacznym okiem Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektora Radosława Kacprzaka oraz kierownictwa Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach. Działaniom w ramach doskonalenia zawodowego przyglądali się również Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu inspektor Krzysztof Kumaszka oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Mariusz Kryszkowski.



Szkolenia tego typu są niezbędne, aby policjanci mogli skutecznie i profesjonalnie działać w trudnych sytuacjach, zapewniając rzetelną identyfikację ofiar i wsparcie dla rodzin poszkodowanych.