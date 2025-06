Kolejni członkowie mafii śmieciowej zatrzymani

Policjanci z bieruńskiej drogówki prowadzili w sobotę działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa motocyklistów pod nazwą "Jednośladem bezpiecznie do celu". Sprzyjająca w ostatnich dniach pogoda zachęca pasjonatów tej dziedziny motoryzacji do podróżowania, które niewątpliwie dostarcza sporej dawki adrenaliny. Mundurowi apelują jednak o rozsądek i kulturę jazdy.