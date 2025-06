Za nami konferencja „Interwencje wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i niestandardowym zachowaniem-współczesne wyzwania" Data publikacji 16.06.2025 Powrót Drukuj W miniony piątek Aula Instytutu Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach gościła uczestników konferencji naukowo-dydaktycznej "Interwencje wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i niestandardowym zachowaniem-współczesne wyzwania". Seminarium było wspólną inicjatywą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Przedsięwzięcie honorowym patronatem objęli Komendant Główny Policji, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach oraz Śląskie WOPR.

Wśród gości honorowych, swoją obecnością zaszczycili:

- nadinsp . dr Rafał Kochańczyk Zastępca Komendanta Głównego Policji,

- insp . Radosław Kacprzak Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

- insp . dr Gabriela Socha Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach właściwy w sprawach dydaktycznych,

- insp . Sylwia Majewska-Mazepa Dyrektor Biura Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji Komendy Głównej Policji.



Konferencję otworzył JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im . Jerzego Kukuczki w Katowicach prof . dr hab n . med . Andrzej Małecki. Głos zabrał również Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, insp . Radosław Kacprzak oraz nadinsp . dr Rafał Kochańczyk, Zastępca Komendanta Głównego Policji.



Część teoretyczną swoim wystąpieniem otworzył insp . Krzysztof Kazek Naczelnik Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach. Omówił on istotę doskonalenia zawodowego policjantów w zakresie przeprowadzania interwencji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i niestandardowym zachowaniem.



Kolejnym prelegentem była insp . Sylwia Majewska-Mazepa, Dyrektor Biura Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji, która w swoim wystąpieniu podjęła kwestię przygotowania policjantów do reagowania na niestandardowe zachowania osób z wykorzystaniem środków przymusu bezpośredniego.



Kierownik Zakładu Wyszkolenia Specjalnego Szkoły Policji w Katowicach - mł . insp . Tomasz Stechnij przedstawił program nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów służby prewencyjnej z zakresu podejmowania interwencji i reagowania na niestandardowe zachowania osób, wobec których są one podejmowane.



Wśród prelegentów znaleźli się również m.in .:

- dr n . med . Jacek Wawrzynek – kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,

- nadkom . w st . spocz . Piotr Zdybał,

- lek . med . Wojciech Sołtys Z-ca Dyrektora Centrum Zdrowia Psychicznego Psychiatrii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.



W drugiej części seminarium uczestnicy przemieścili się do Nowej Hali AWF w Katowicach. Tam mieli okazję wziąć udział w części praktycznej - w roli uczestników oraz obserwatorów. Omówione zostały sposoby i techniki stabilizacji osób zaburzonych oraz zespołowe sposoby interwencji wobec osób zaburzonych, agresywnych i niebezpiecznych.

Podczas konferencji omówiono kluczowe aspekty interwencji podejmowanych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, kwestie związane z wyzwaniami stojącymi przed służbami oraz potrzebę interdyscyplinarnej współpracy w sytuacjach wymagających szybkiej i adekwatnej reakcji.

Wymiana doświadczeń, praktycznych rozwiązań i perspektyw różnych środowisk przyczyniła się do pogłębienia wiedzy i budowania wspólnego podejścia do problemów, które coraz częściej stają się codziennością służb ratunkowych i porządkowych.

Tego rodzaju inicjatywy, jak omawiana konferencja, przyczyniają się do realnej poprawy jakości interwencji i zwiększenia bezpieczeństwa – zarówno funkcjonariuszy, jak i osób potrzebujących pomocy.