Policjanci uratowali życie mężczyźnie w stanie hiperglikemii Data publikacji 29.03.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej uratowali mężczyznę, który spał w samochodzie nad rzeką Brennicą w Górkach Wielkich. Początkowo podejrzewano, że może być pod wpływem alkoholu, ale szybko okazało się, że prawdopodobnie cierpi na cukrzycę i jego stan jest poważny. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy i interwencji ratowników medycznych mężczyzna trafił do szpitala i otrzymał niezbędną pomoc.

27 marca 2025 roku policjanci z sierż. szt. Tomasz Nowak, asp. Kamil Imieliński oraz sierż. szt. Bartłomiej Słonka patrolowali ulicę Sportową w Górkach Wielkich. Po godzinie 14 zauważyli zaparkowanego chryslera z otwartymi drzwiami. W środku, na tylnej kanapie, spał mężczyzna. Temperatura wynosiła zaledwie 7 stopni, więc policjanci postanowili sprawdzić, czy wszystko jest w porządku.



Mężczyzna, którym później okazał się 57-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju, sprawiał wrażenie nietrzeźwego – miał bełkotliwą mowę i trudności ze skupieniem uwagi. Policjanci nie wyczuli jednak od niego alkoholu, a w samochodzie nie znaleźli żadnych butelek. Stróże prawa zwrócili uwagę na bladość skóry i zasinienia na stopach, co mogło świadczyć o problemach zdrowotnych. Podejrzewając cukrzycę, wezwali karetkę.



Czekając na przyjazd ratowników, policjanci prowadzili rozmowę z mężczyzną i monitorowali jego stan. Po przybyciu zespołu medycznego okazało się, że 57-latek ma znacznie podwyższony poziom cukru we krwi i bardzo niskie ciśnienie. Mężczyzna był również wychłodzony.



Został natychmiast przewieziony do Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Pojazd zabezpieczono, a kluczyki i dokumenty przekazano ratownikom. Dzięki czujności i szybkiej reakcji policjantów udało się zapobiec tragedii.



Wysoki poziom cukru we krwi może być groźny. Jak rozpoznać hiperglikemię? Objawy, na które warto zwrócić uwagę, to: silne pragnienie, zmęczenie, problemy z koncentracją, bladość, bełkotliwa mowa oraz senność. W skrajnych przypadkach może dojść do utraty przytomności.



Równie istotne jest dbanie o zdrowie. Osoby chore na cukrzycę powinny regularnie monitorować poziom cukru we krwi i przyjmować zalecone przez lekarza leki. Kluczowe znaczenie ma także zdrowa dieta, bogata w warzywa, produkty pełnoziarniste i białko, a uboga w cukry proste i tłuszcze trans. Ważne jest również dbanie o aktywność fizyczną – regularny ruch pomaga regulować poziom glukozy we krwi i zapobiega nagłym wahaniom cukru. Warto także pamiętać o odpowiednim nawodnieniu organizmu oraz unikaniu nadmiernego stresu, który może wpływać na poziom cukru.



Osoby chore na cukrzycę powinny zawsze mieć przy sobie źródło cukru, np. kostkę glukozy lub sok, aby w razie nagłego spadku cukru móc szybko zareagować. Warto również poinformować bliskich i współpracowników o chorobie oraz nauczyć ich podstawowych zasad postępowania w przypadku nagłych sytuacji związanych z cukrzycą.



Nie bądź obojętny! Jeśli widzisz osobę, która wygląda na osłabioną lub potrzebującą pomocy, nie wahaj się działać! Czasem jeden telefon na numer alarmowy 112 może uratować czyjeś życie.