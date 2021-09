Policjanci zatrzymali seryjnych włamywaczy Data publikacji 02.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kilkanaście zarzutów dotyczących kradzieży z włamaniem usłyszało dwóch mężczyzn zatrzymanych przez kryminalnych z Radzionkowa. Celem włamań były głównie domy w budowie znajdujące się na terenie powiatów: tarnogórskiego, gliwickiego oraz opolskiego. Łączne straty, jakie powstały w wyniku przestępczej działalności mieszkańców Zabrza to kwota ponad 60 tysięcy złotych. Sprawcy zostali tymczasowo aresztowani.

Policjanci z Radzionkowa wpadli na trop włamywaczy, kiedy wykonywali czynności w sprawie kradzieży z włamaniem do jednego z domów jednorodzinnych w Świerklańcu. Miała ona miejsce miejsce w miniony weekend. Od początku sierpnia bieżącego roku, na terenie gmin Świerklaniec i Ożarowice doszło do serii włamań do domów w budowie, nad którymi pracowali policjanci. Intensywna praca nad zgromadzonym materiałem dowodowym oraz dobre rozpoznanie środowiska przestępczego pozwoliło kryminalnym wytypować, dwóch mieszkańców Zabrza, którzy mieli związek z tymi zdarzeniami.

W poniedziałek policjanci ustalili miejsce zamieszkania jednego ze sprawców. Kiedy weszli do mieszkania 26-latka, zauważyli w nim pochodzące z kradzieży kaloryfery. W trakcie przeszukania pomieszczeń znaleziono również skradzione narzędzia oraz elektronarzędzia. Mężczyzna został zatrzymany. Policjanci ustalili, że część skradzionego łupu, sprawcy ukryli w zaparkowanym przed posesją samochodzie…

W aucie, ku zdziwieniu kryminalnych, na fotelu pasażera, siedział niczego niespodziewający się drugi z włamywaczy. Czekał na młodszego kolegę, aby ten odwiózł go do domu. Mężczyzna był kompletnie zaskoczony wizytą policjantów. 39-latek, tak jak jego wspólnik, został zatrzymany.

Mieszkańcy Zabrza trafili do policyjnej celi. Policjanci udowodnili, że włamywacze swój przestępczy proceder prowadzili na terenie powiatów: tarnogórskiego, gliwickiego oraz opolskiego. Włamywali się głównie do domów w budowie i kradli z nich rowery, radia, elektronarzędzia, przewody elektryczne, grzejniki, płytki, a nawet obuwie sportowe należące do właścicieli domów. Włamując się, często niszczyli okna i drzwi, powodując kilkutysięczne straty. Łączne straty, jakie wyrządzili podczas kilkunastu przestępstw, sięgają kwoty ponad 60 tysięcy złotych. Policjanci odzyskali część skradzionego mienia.

Podejrzani usłyszeli łącznie ponad 20 zarzutów przestępstwa kradzieży z włamaniem oraz zniszczenia mienia. Kradzież z włamaniem zagrożona jest karą nawet do 10 lat więzienia. Sąd, po zapoznaniu się z aktami sprawy, przychylił się do wniosku śledczych i aresztował mieszkańców Zabrza na trzy miesiące. Ponadto po sprawdzeniu danych starszego ze sprawców w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że był on już skazany i odbywał karę pozbawienia wolności za tego typu przestępstwa. Zatem w opisywanej sprawie działał w warunkach recydywy, co może zwiększyć wymiar kary, jaką zastosuje wobec niego sąd.