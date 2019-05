Poszukujemy matki martwego noworodka

Kodeks karny dla matki, która pozbawia życia swoje dziecko w okresie porodu i pod wpływem jego przebiegu przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Taki czyn może być także zakwalifikowany jako zabójstwo.

Martwego noworodka znalazł mieszkaniec gm. Szczekociny. Ciało dziecka zauważył przy brzegu rzeki Krztynia, która płynie wzdłuż drogi krajowej nr 78. Mężczyzna poinformował policję o swym makabrycznym odkryciu. Obecny na miejscu prokurator zlecił przeprowadzenie sekcji zwłok. Obecnie trwają poszukiwania matki dziecka. Zawierciańscy policjanci zwracają się z apelem do mieszkańców gminy Szczekociny i okolicznych miejscowości oraz do innych osób o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w ustaleniu tożsamości matki noworodka. Nie wykluczamy, że może ona również pochodzić spoza naszego powiatu. Wszelkie spostrzeżenia prosimy kierować pod nr tel. 32 6738 255 lub 112. Informacje można także przekazać za pomocą poczty elektronicznej: kryminalny@zawiercie.ka.policja.gov.pl. lub za pomocą formularza „Powiadom nas” zamieszczonego na stronie KPP Zawiercie.

